Dansk Supermarked vil slås med den gyldne måge og kongen

Dansk Supermarked har kastet et sultent øje på markedet for burgere. Koncernen, der blandt andet ejer Netto, Føtex og Bilka, vil med kæden Carl's Jr. tage kampen op mod de allerstørste.Det fortæller administrerende direktør Per Bank i forbindelse med Dansk Supermarkeds regnskab for 2016. Markedet er på vej mod mere færdigmad og restaurantbesøg. Det vil Dansk Supermarked have sin bid af. "Vi har allerede en restaurantkæde i Carl's Junior, der er en burgerkæde. Der har vi for nuværende syv restauranter, og så åbner vi syv mere i den resterende del af året," siger Per Bank og fortsætter:"Vi har store planer om at komme op og konkurrere med både McDonald's og Burger King. Vi ligger med lidt mere højkvalitet, end de gør, og dér, hvor vi er åbnet, har vi fået godt fat."Carl's Jr., der profilerer sig selv med bøffer stegt over kul, er en amerikansk burgerkæde startet i 1941. Siden da er den vokset betydeligt og har flere end 3500 restauranter verden over.Dansk Supermarked har købt sig ind på franchisebasis."Så vi får hele forretningsmodellen og konceptet, men betaler en lille del af omsætningen til Carl's Jr. Dermed kan vi fokusere på det, vi er gode til. At sørge for, at medarbejderne er servicemindede, og at omkostningerne er lave. Det er kompetencer, der ligger inden for vores dna," siger Per Bank.Kun syv butikkerMed syv butikker er der dog fortsat langt op til de to giganter, som Per Bank har rettet sigtekornet imod. McDonald's har eksempelvis 88 forretninger i Danmark.Ud over Carl's Jr. ejer Dansk Supermarked rettighederne til at drive kaffekæden Starbucks i Danmark. Den er der 15 af fordelt over hele landet.Gruppen har samtidig de finansielle muskler til ekspansion i orden. 2016 gav et overskud på 1,3 milliarder kroner, og pengestrømmene var på over fire milliarder kroner./ritzau/