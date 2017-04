Relateret indhold Artikler

Maersk Oil meldes igen tæt på at lande en aftale om at udvikle et stort oliefelt i Iran. Det skriver det iranske nyhedsbureau Mehr News.



Irans olieminister, Bijan Zanganeh, tror ifølge Mehr News på en aftale i den nærmeste fremtid mellem landets nationale olieselskab, National Iranian Oil Company, og Maersk Oil.



Der er tale om oliefeltet South Pars, der ligger ved siden af oliefeltet Al Shaheen i Qatar. Her var Maersk Oil i 25 år partner, men kontrakten udløb sidste år og gik i stedet til konkurrenten Total.



Det er ikke første gang, at der har været forlydender om, at en aftale var på trapperne. Tilbage i februar forlød det ligeledes, at parterne var tæt på hinanden.



/ritzau/FINANS