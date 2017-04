Internetforretningen Zalando, der sælger tøj og sko til forbrugere i hele Europa, fortsætter i første kvartal med høje vækstrater.



En foreløbig opgørelse fra selskabet viser, at omsætningen i første kvartal er steget med 22-24 pct. til 971-987 mio. euro.



Endvidere venter Zalando, at kvartalet har budt på et justeret driftsresultat, EBIT, på 10-30 mio. euro, svarende til en driftsmargin på 1-3 pct.



Analytikerne havde til sammenligning ventet en omsætning på 986 mio. euro og et driftsresultat, EBIT, på 32,7 mio. euro.



Forventningerne til hele året om en omsætningsvækst på 20-25 pct. og en justeret EBIT-margin på 5,0-6,0 pct. fastholdes.



Aktien i Zalando ligger efter det foreløbige regnskab til et fald på 3,8 pct., skriver Bloomberg News med reference til Tradegate. I 2017 er aktien steget 11 pct.



Zalando blev stiftet i 2008 og fokuserede oprindeligt på salg af sko, men senere fandt mode- og sportstøj også vej til internetbutikken.



Selskabet var i første omgang fokuseret på det tyske marked, men har gradvist udvidet sin kundekreds. I 2012 åbnede man en dansk version af webshoppen.



Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen er blandt de største aktionærer i selskabet med en ejerandel på godt 10 pct. og sidder også med i Zalandos såkaldte supervisory board.



/ritzau/FINANS