H&M-aktien har smidt 14 pct: Tildeles nu endnu en salgsanbefaling

Aktien i den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz er kommet skidt fra start i 2017, hvor det foreløbig er blevet til et fald på 14 pct., hvilket gør den til en af de dårligst performende i det svenske eliteindeks.



Der er imidlertid mere fald i vente for aktien, vurderer analytikerne hos Liberum Capital, som i en ny analyse har valgt at sænke anbefalingen af den til "sælg" fra tidligere "hold".



Kursmålet er endvidere blevet reduceret kraftigt til 195 svenske kr. fra tidligere 275 svenske kr., fremgår det af Bloomberg News.



Til sammenligning endte H&M-aktien tirsdag i kurs 218,50.



Analytikerne er generelt splittede i deres vurderinger af aktien. Ifølge Bloomberg News er der 16 købsanbefalinger af aktien blandt analytikerne, mens der med dagens anbefaling fra Liberum Capital er 12, der anbefaler "salg".



Hennes & Mauritz kom i slutningen af marts med regnskab for første kvartal af det forskudte regnskabsår 2016/17, og i den forbindelse blev det oplyst, at prisnedslagene i andet kvartal i år vil overstige dem fra andet kvartal sidste år.



Det blev mødt med skuffelse af investorerne, som siden regnskabet har presset aktien ned fra kurs 237,20 svenske kr.



/ritzau/FINANS