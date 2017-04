Citi: Genmabs prognose er meget konservativ - opjustering på vej

Relateret indhold Artikler

Tirsdagens salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex overgik markedets forventninger, og indikerer, at biotekselskabets prognose for hele 2017 er til den forsigtige side. Det skriver storbanken Citi i en kommentar onsdag morgen.



Genmab oplyste tirsdag, at salget af Darzalex i første kvartal nåede 255 mio. dollar, hvoraf salget i USA var på 201 mio. dollar efter en fremgang på 33 pct. fra fjerde kvartal.



"De rapporterede tal cementerer vores opfattelse om, at Genmabs prognose for 2017 på darzalex-salg på 1,1-1,3 mia. dollar er meget konservativ," skriver aktieanalytiker Yan Li i en kommentar.



Analytikeren påpeger, at blot med en vækst på 11 pct. kvartal over kvartal i resten af året er nok til at nå midtpunktet prognoseintervallet.



Udvidet brug og flere lanceringer



Sammenlignet med fjerde kvartal er Darzalex nu lanceret i tre flere europæiske lande, og der ventes tilladt en udvidet brug af lægemidlet i Europa efter en positiv anbefaling i februar.



"Vi mener, at labelopdateringen i Europa sammenholdt med salgsbidrag fra lanceringer i Canada og Japan senere i år, vil væsentligt øge salget af Darzalex uden for USA i andet halvår," skriver Yan Li.



Citi regner med et salg af Darzalex på over 1,5 mia. dollar for 2017, og venter, at Genmab ikke kommer uden om en opjustering i løbet af året.



Banken mener, at Darzalex vil blive standardbehandling inden for knoglemarvskræft, baseret på lægemidlets virkning og dets evne til at kombineres med andre lægemidler i behandlingen.



Citi har et kursmål på 1500 for Genmab, og mener, at både Genmab og den danske kollega Bavarian Nordic er de bedste køb af mindre biotekselskaber, fokuseret på immunterapi.