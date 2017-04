Kasper Rørsted forlader bestyrelsen for Danfoss

Relateret indhold Artikler

Bestyrelsen for den danske industrikoncern Danfoss må tage afsked med Kasper Rørsted, adm. direktør for den tyske sportstøjsgigant Adidas og en af de højst placerede danske erhvervsledere i udlandet. Det skriver Finans.



Oplysningen kommer fra bestyrelsesformand og medejer Jørgen Mads Clausen forud for Danfoss' generalforsamling i næste uge.



"Kasper Rørsted har bedt om at få lov til at træde tilbage på grund af, at han har stort arbejdspres i sit nye job hos Adidas. Det er forståeligt nok, og nu har han også været her i syv-otte år, så han har aftjent sin værnepligt. Men vi har været utroligt glade for ham, og det er et stort tab, som er svært at fylde ud," siger Jørgen Mads Clausen til Finans.



Den 55-årige Kasper Rørsted har siden oktober sidste år været adm. direktør for tyske Adidas, der er en af verdens største producenter af sko og sportstøj. Han har siddet i bestyrelsen for Danfoss siden 2009.



Danfoss har dog sikret sig to kandidater til nye medlemmer af bestyrelsen i skikkelse af Dr. Jörg Stratmann og Per Falholt, oplyser Jørgen Mads Clausen til Finans.



Jörg Stratmann er en del af ledelsen i den store tyske industrivirksomhed Mahle, der bl.a. laver køle- og varmeudstyr til køretøjer. Per Falholt var indtil sidste år koncerndirektør i Novozymes. Han er også bestyrelsesformand for DTU.