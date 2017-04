Medie: Norwegian lukker langdistancerute fra København

Relateret indhold Artikler

Norwegian lukker sin trekantsrute fra København til San Juan i Puerto Rico og St. Croix på U.S. Virgin Islands. Ruten gik i luften i november 2015.



Det skriver branchemediet Check-In.dk.



Norwegian har hidtil betjent ni interkontinentale ruter fra Københavns Lufthavn, når man medregner vinterruterne til San Juan/St. Croix og Las Vegas samt sommerruten til Boston.



Flyselskabet lukker også to ruter fra Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda til San Juan.



"Ja, det er korrekt, at vi desværre ikke viderefører ruterne til San Juan. Dermed viderefører vi desværre heller ikke ruten til St. Croix fra København, da der her var tale om en trekantsrute," siger Norwegians danske informationschef, Daniel Kirchhoff, til Check-In.dk.



