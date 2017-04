Yahoos sidste kvartal som selskab gav større overskud end ventet

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske web-virksomhed Yahoo, der står foran at blive overtaget af telekoncernen Verizon, klarede sig bedre end ventet i årets første kvartal. Det fremgår af koncernregnskabet, der blev offentliggjort efter børstid tirsdag.



Yahoo noterede et overskud per aktie på 0,18 dollar, hvor analytikernes forventning lød på et resultat på 0,14 dollar per aktie, ifølge Bloomberg News' prognose-gennemsnit.



Omsætningen løb op i 834 mia. dollar mod en ventet omsætning på 814 mia. dollar.



Koncernen venter, at Verizons overtagelse bliver gennemført i juni.



Salget, der kommer efter administrerende direktør Marissa Mayer's tumultagtige tid i spidsen for selskabet, blev truet af to massive hackerangreb, der eksponerede mere end en milliard brugerkontis data, og har tvunget virksomheden til at reducere prisen med omkring 350 mio, dollar til omkring 4,5 mia. dollar.



Aktien i Yahoo steg 0,3 pct. i det amerikanske eftermarked.



/ritzau/FINANS