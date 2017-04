Facebook vil foreslå tilkøb under samtaler mellem brugere

Relateret indhold Artikler

Facebook vil forsøge at indarbejde andre virksomheder og deres tilbud i sin samtale-app Messenger. Hvis to brugere eksempelvis skriver sammen om aftensmad, vil app'en selv komme med forslag til, hvor brugerne kan bestille mad.



Tilbuddene vil være et af flere forsøg fra det sociale medie på at optimere sine tjenester.



De nye tiltag blev præsenteret af selskabets grundlægger, Mark Zuckerberg, tirsdag.



På samme måde vil Facebook forsøge at integrere andre udvalgte tjenester i samtaler. Eksempelvis skal det være muligt at dele sange fra streaming-tjenesten Spotify gennem Messenger.



Ud over tilbuddene fra de andre tjenester er det Mark Zuckerbergs erklærede mål, at Facebook fremover vil forsøge at indarbejde såkaldt augmented reality i sine tjenester.



Augmented reality er tjenester eller elementer, hvor brugere gennem deres telefon kan se virkeligheden tilført virtuelle elementer.



Eksempelvis var app'en Pokémon Go, hvor brugere gennem telefonen kunne jagte små monstre i virkeligheden, et eksempel på augmented reality.



Facebooks forsøg bliver i første omgang en visualisering af gruppesamtaler.



Her kan brugere gennem telefonen se en eller flere figurer, der skal repræsentere den eller de personer, som deltager i samtalen, som sad de ved siden af personen.



Præsentationen blev afholdt på bagkant af en sag, hvor en bruger transmitterede et mord gennem sin Facebook-profil.



Videoen af mordet lå på det sociale medie i to timer, hvor andre brugere kunne se og dele den, inden videoen blev fjernet.



Den mistænkte i sagen tog tirsdag livet af sig selv under efter en kortvarig flugt fra politiet.



Under præsentationen af de nye tiltag erklærede Mark Zuckerberg ifølge Reuters, at han og Facebook vil gøre, hvad der står i deres magt for at forhindre lignende tilfælde fremover.



/ritzau/