Chefer dropper Uber på stribe efter problemsager

Uber er ikke kun i strid modvind i Danmark. Også i hjemlandet USA er Uber løbet ind i en række udfordringer og endnu en chef forlader nu selskabet. Det skriver CNN Money Sherif Marakby er den seneste, der har kvittet sit job hos Uber. I et år har han arbejdet i selskabets afdeling for selvkørende biler.Ifølge CNN Money har både chefen for Ubers kortlægningsafdeling, chefen for produktudvikling og Ubers topingeniør forladt virksomheden.Uber er i den seneste tid blevet beskyldt for ikke at have taget anklager om sexchikane fra en tidligere medarbejder alvorligt. Ifølge CNN Money har selskabet iværksat en undersøgelse.I sidste uge stoppede Ubers kommunikationschef Rachel Whetstone og i marts stoppede Uber-direktør Jeff Jones. Han kunne angiveligt ikke forene sig med virksomhedskulturen.I februar blev topchef Travis Kalanick filmet i en bil, hvor han skældte en Uber-chauffør ud for at klage over lave takster. Ifølge CNN Money har Kalanick erkendt, at han behandlede chaufføren respektløst.Derudover står Uber foran en retssag, da Googles projekt for selvkørende biler hævder, at Uber har stjålet teknologi.