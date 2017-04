Mio. kr. Q1 2017 Q1 2016 FY 2016 Nettoomsætning 22,4 22,8 80,1 Bruttoresultat 8,3 8,7 30,3 EBIT 1,3 1,7 3,5 Periodens resultat 0,3 0,1 -3,7

Mio. kr. Ved Q1 2017 Før Q1 2017 Omsætning 75-80 75-80 Resultat før skat 0-5 0-5

NTR Holding, der via selskabet Daniamant sælger blandt andet sikkerhedslys til redningsveste og redningsflåder, oplevede stort set stilstand på både top- og bundlinje i årets første kvartal.Omsætningen landede i de første tre måneder af 2017 på 22,4 mio. kr. mod 22,8 mio. kr. i samme periode for et år siden.Selskabet hev samtidig et lille overskud i land på 0,3 mio. kr. Det var en stigning fra 0,1 mio. kr. i første kvartal 2016. Den lille forbedring skyldes blandt andet et knapt så negativt resultat af finansielle poster, fremgår det af regnskabet.NTR fortæller i regnskabet, at markedet for Daniamants produkter fortsat er præget af en stor prismæssig konkurrence og en presset shippingbranche, men at selskabets omsætning og indtjening i kvartalet var lidt højere end ventet.Det er salget af sikkerhedslys, der har påvirket positivt, mens salget af marineelektronik modsat betegnes som "svagt", skriver NTR.NTR-koncernen holder desuden fast i sine forventninger til 2017 og ser dermed fortsat en omsætning i niveauet 75-80 mio. kr. og et resultat før skat på 0-5 mio. kr.Tabel for NTR Holdings regnskab for første kvartal af 2017:NTR 's forventninger til 2017:/ritzau/FINANS