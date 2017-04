Harley-Davidson i kursstyrt efter regnskab

Motorcykelgiganten Harley-Davidson skuffer aktiemarkedet med sine tal for første kvartal og prognosen for andet kvartal.



Det har fået selskabets aktie til at falde 6 pct. i det amerikanske formarked.



I første kvartal tjente Harley-Davidson 186,4 mio. dollar, svarende til 1,05 dollar per aktie. Det var en tilbagegang fra 250,5 mio. dollar og 1,36 dollar per aktie i samme periode sidste år.



Endvidere faldt omsætningen til 1,33 mia. dollar fra 1,58 mia. dollar, mens analytikerne havde ventet 1,37 mia. dollar ifølge Marketwatch, der refererer til Factset.



I andet kvartal regner selskabet med at skulle afskibe 80.000-85.000 motorcykler, hvilket ligeledes er lavere end forventningerne. Her var forventningerne på 91.025.



/ritzau/FINANS