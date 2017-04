Genmab-partner annoncerer stærke salgstal for Darzalex

Relateret indhold Artikler Genmab +20,00 +1,59% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

Genmabs partner Janssen nåede i første kvartal en omsætning for kræftmidlet Darzalex på 255 mio. dollar. Det fremgår af kvartalsregnskabet fra Janssens ejer, Johnson & Johnson.



Salget er bedre end ventet. Analytikere estimerede ifølge Bloomberg News et salg af Darzalex på 231,5 mio. dollar.



Genmab modtager tocifrede royalties af Janssens salg af Darzalex og vurderede i årsregnskabet, at det vil hente indtægter på 930-1100 mio. kr. fra Darzalex i 2017. Forventningen er baseret på et estimeret salg af Darzalex på mellem 1,1 og 1,3 mia. dollar i år.



Johnson & Johnsons kvartalsregnskab overraskede også positivt på de overordnede linjer. Det justerede resultat per aktie landede på 1,83 dollar mod estimeret 1,77 dollar ifølge Bloomberg News. Desuden opjusteres forventningerne til 2017 til et resultat per aktie på 7-7,15 dollar mod tidligere ventet 6,93-7,08 dollar.



Herhjemme stiger Genmab-aktien med 2,5 pct. til 1286 kr. Kort inden partnerens regnskab lå Genmab til en gevinst på 2,2 pct. til 1283 kr.



Genmab har i en kort meddelelse bekræftet salgstallene for Darzalex. Størrelsen af den royalty-betaling, som Genmab vil modtage, fremgår dog ikke.



