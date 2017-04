Den amerikanske sygekasse Unitedhealth Group opjusterer forventningerne efter et stærkt første kvartal.



Det justerede overskud per aktie landede på 2,37 dollar. Det var et pænt stykke over analytikernes estimat på 2,17 dollar ifølge Bloomberg News.



For hele 2017 venter Unitedhealth nu et justeret resultat per aktie på 9,65-9,85 dollar mod tidligere ventet 9,30-9,60 dollar.



Aktien i Unitedhealth stiger med 2,3 pct. til 170,95 dollar på formarkedet.



/ritzau/FINANS