Svage vindforhold på alle Greentech Energys markeder i marts betød, at den samlede vindproduktion i årets tredje måned endte 21 pct. under forventningerne.



Til gengæld var der noget bedre gang i produktionen af solenergi, der samtidig var 21 pct. over forventningerne i marts, idet særligt produktionen i Italien og Spanien var noget bedre end ventet.



Da produktionen fra vindenergi udgør den klart største del af den samlede produktion, faldt den med 2 pct. sammenlignet med marts sidste år, så nettoproduktionen blev 34.372 megawatt-timer (MWh).



Med skuffelsen i marts har 2017 indtil nu også givet en energiproduktion under det ventede, oplyser Greentech.



"År til dato-nettoproduktionen var væsentligt lavere end budgetteret (minus 12 pct.) og lavere end i samme periode sidste år (minus 5 pct.)," skriver selskabet i en meddelelse.



