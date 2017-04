Om ni dage gør FCK noget næsten uhørt i dansk fodbold

Relateret indhold Artikler

I årevis har investering i fodbold i Danmark været ligeså anbefalelsesværdig som investering i daggammelt brød.



Men Parken Sport & Entertainment, der ejer F.C. København, vil efter alt at dømme i slutningen af april agere undtagelsen, der bekræfter reglen.



Selskabet føler sig så meget på solid finansiel grund, at det vil udbetale et udbytte på 10 kroner per aktie svarende til samlet 98,8 millioner kroner. Det skal dog godkendes på generalforsamlingen 27. april.



"Reglen har været, at investering og fodbold ikke har gået sammen, men Parken er lige nu undtagelsen, der bekræfter den regel," siger investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen.



"De har nu et tilstrækkeligt højt bundniveau til, at de også i dårlige år ikke har en fuldstændigt bundløs økonomi."



"Men vi skal 12 år tilbage, siden de sidst har betalt udbytte. Så det er ikke fordi, at de har forgyldt deres aktionærer," siger Per Hansen.



Ingen andre børsnoterede danske fodboldklubber har nogensinde betalt udbytte.



Skeler man til økonomien, skiller Parken sig da også markant ud blandt de børsnoterede danske fodboldklubber.



Siden 2010 har selskabet samlet givet et overskud på 371 millioner kroner.



Brøndby IF har tabt 572 millioner kroner i samme periode mens AaB og AGF har tabt 83 og 112 millioner kroner. Lilleputten Silkeborg har givet et overskud på tre millioner.



"Skal man overhovedet investere i en fodboldaktie, så er Parken der, hvor chancen for rent faktisk at tjene penge er bedst."



"De er Danmarks største klub, har de største sponsorindtægter og er bedst til at forvalte transferindtægterne. Det er meget sjældent, at de køber spillere til 20-30 millioner kroner, som de så må smide i småt brændbart," siger Per Hansen.



Han advarer dog om, at det hurtigt kan gå den anden vej i fodbold, der ofte lider under, at eventuelle overskud bliver brugt på spillerindkøb og investeringer i luftkasteller.



"At Parken nu giver udbytte ændrer ikke noget ved, at man skal passe på med at putte penge i fodboldaktier. Lige nu må man dog sige, at der økonomisk ikke er nogen, der er i nærheden af Parken," siger Per Hansen.



/ritzau/