Nye regnskabsregler, der også er kendt som IFRS16, vil ændre danske virksomheders måde at opgøre deres leasingforpligtelser. Fremover skal dette fremgå af selskabernes balance, hvilket kan få gældsposterne til at stige eksplosivt.



Brancher som shipping, luftfart og detail står til at blive hårdest ramt.



Det skriver Berlingske Business



Selvom ændringerne først træder i kraft i 2019, er flere store danske virksomheder for længst gået i gang med at finde ud af, hvordan de nye regler rammer dem.



- Virksomhederne skal nu gå deres egen finansielle strategi igennem og overveje, om de vil ændre denne, siger Jan Peter Larsen, der er partner i Deloitte, til Berlingske Business.



Berlingske Business Research har gennemgået nogle af de største danske selskabers regnskaber, og det viser sig, at de bliver påvirket vidt forskelligt. I de fleste tilfælde vil gælden vokse markant, og for enkelte endda eksplosivt, på grund af IFRS16.



Et eksempel er rederiet DFDS, hvor gælden næsten fordobles som følge af de nye regler. Selskabets koncernfinansdirektør Torben Carlsen ser IFRS16 som en administrativ byrde, der ikke blot påvirker gældsposten, men også DFDS' solvens og driftsindtjeningen målt som EBITDA.



- Der er ikke længere samme pointe i forhold til balancen at leje frem for at eje, så det kan godt være at vi fremover hellere vil købe noget og eje det frem for at leje det, siger Torben Carlsen til Berlingske Business.



