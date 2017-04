Genmab: Darzalex rykker et par skridt frem i Canada

Relateret indhold Artikler

Genmabs kræftmiddel Darzalex er nu også blevet godkendt som andenbehandling af knoglemarvskræft af de canadiske myndigheder.



Det fremgår af en meddelelse mandag fra Genmabs partner Janssen, der står for markedsføringen af lægemidlet.



Tidligere var Darzalex blot godkendt til patienter, der havde modtaget mindst tre tidligere behandlingsforløb.



Darzalex blev allerede i november sidste år godkendt som andenbehandling i USA, og det europæiske lægemiddelagenturs komité for medicinske produkter for human anvendelse (CHMP) anbefalede i februar en tilsvarende godkendelse i Europa.



/ritzau/FINANS