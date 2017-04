Amerikansk indkøbsorganisation giver Novos milliardhåb en lige højre

Relateret indhold Artikler

Allerede inden at Novo Nordisk har lanceret sit nye diabetesmiddel Xultophy på det amerikanske marked, spår en af USA's helt store indkøbsorganisationer, Express Scripts, midlet en svær start.



Det skriver Berlingske Business efter at have talt med Steve Miller, der er medicinsk direktør i Express Scripts.



Xultophy bygger på Novos væksthåb, det langtidsvirkende insulin Tresiba, samt diabetesmidlet Victoza. Men siden 2014 har Express Scripts ikke ydet tilskud til Victoza, da indkøbsforeningen, der rådgiver en lang række amerikanske sygekasser, ikke mener, at prisen står i rimelig sammenhæng med medicinens effekt.



Og afgørelsen vedrørende Xultophy bliver formentlig den samme.



"Hvis Victoza ikke optræder på ens liste over foretrukne lægemidler, tror du så, at Novos kombinationsprodukt med GLP-1 og insulin kommer på listen," spørger medicinsk direktør i Express Scripts Steve Miller retorisk.



I november sidste år sænkede den amerikanske investeringsbank JP Morgan sit salgsestimat for Xultophy i 2020 fra knap 7,5 mia. kr. til lige over 4 mia. kr.



Det skete med henvisning til, at der er risiko for, at betalerne vil anse midlet for et nicheprodukt, skriver Berlingske Business.



Gennemsnitsestimatet blandt 12 analytikere er ifølge Bloomberg News et salg af Xultophy på verdensplan på omkring 6,8 mia. kr. i 2020.



/ritzau/FINANS