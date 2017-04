Mærsk: Trumps handelspolitik øger usikkerhed for havn i Mexico

Relateret indhold Artikler

Præsident Donald Trumps trusler om at lægge told på importvarer fra Mexico giver usikkerhed om vækstudsigterne for A.P. Møller-Mærsks nyåbnede containerterminal i den mexicanske havn Lázaro Cárdenas på den mexicanske østkyst.



Wall Street Journal skriver, at havnen er udset som hovedfærdselsåre for asiatiske varer ind i Mexico, men også som en bagdør til det amerikanske marked, hvor de store havne på USA's vestkyst er overfyldte.



A.P. Møller-Mærks havneselskab APM Terminals har investeret 568 mio. dollar i terminalen og planlægger at bruge samlet op mod 900 mio. dollar i udbygningen i de kommende år.



Men risikoen for, at der lægges ekstra told på varer, der passerer den mexicansk-amerikanske grænse, øger usikkerheden om investeringen, skriver Wall Street Journal.



A.P. Møller-Mærsks topchef Søren Skou sagde dog tidligere i april til avisen, at fokus især er på importerede varer til det mexicanske marked, mens varer tiltænkt det amerikanske marked er af sekundær betydning.



Søren Skou sagde desuden, at Trump-administrationen er kommet med en række udtalelser, der har positiv indflydelse på Mærsk. Dertil kommer så diskussionerne om nye handelsaftaler, og regeringens mere protektionistiske retorik, der gør det svært for Mærsk at afgøre, hvorledes eventuelle ændringer samlet set vil påvirke selskabets aktiviteter.



/ritzau/FINANS