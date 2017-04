Køreture for 20 milliarder forhindrer ikke Uber-underskud

Selskabet bag kørselstjenesten Uber genererede i 2016 en omsætning på 6,5 milliarder dollar - omkring 45 milliarder danske kroner.



Det oplyser Uber Technologies Inc. fredag.



Selv om selskabet i 2016 havde bookinger for 20 milliarder dollar, så måtte virksomheden notere et underskud på knap 2,8 milliarder dollar - knap 20 milliarder danske kroner.



Virksomheden, der er privatejet og vurderes til en værdi på knap 500 milliarder kroner, offentliggør ikke sine regnskaber. Uber har dog bekræftet tallene over for erhvervsmediet Bloomberg.



Uber har ikke ønsket at frigive resultatet fra første kvartal i 2017, men en talskvinde siger, at det "lader til at være i overensstemmelse med forventningerne".



I sidste kvartal af 2016 registrerede Uber en stigning på 28 procent i antallet af bookinger i forhold til tredje kvartal af 2016.



Men Ubers underskud voksede til knap syv milliarder kroner i perioden, mens omsætningen steg med 74 procent.



- Vi er heldige med at have en sund virksomhed i vækst, der giver os mulighed for at foretage de nødvendige ændringer for vores ledelse, vores kultur og organisation og vores forhold til kørerne, udtaler Rachel Holt, der er områdechef for Uber i USA og Canada, i en mail.



Ubers image har været under hårdt pres på det seneste. Blandt andet har en tidligere kvindelig ansat fremsat beskyldninger om sexchikane mod ledelsen i virksomheden.



Virksomhedens administrerende direktør, Travis Kalancik, er også kommet i skudlinjen, efter at en privat videooptagelse har vist, hvordan han overfuser en Uber-chauffør.



Virksomheden er i færd med at hyre en driftsdirektør, der skal hjælpe med at forbedre Ubers image og virksomhedskultur.



To af Ubers topchefer har for nylig sagt, at de vil forlade deres stillinger, og i sidste uge sagde Ubers kommunikationschef, at hun også forlader virksomheden.



/ritzau/Reuters