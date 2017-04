Dong sikrer sig retten til havmølleprojekter med nulbud

Dong Energy fortæller i en pressemeddelelse, at man har vundet retten til at stå for tre havvindmølleprojekter i den tyske del af Nordsøen.



Projekterne har tilsammen en kapacitet på 590 megawatt og skal stå færdige i 2024.



Rettighederne blev sikret i en auktion, hvor Dong Energy sammen med andre selskaber lagde bud ind på det tilskud per produceret megawattime, som de ville have af den tyske stat.



Her lagde Dong Energy for to af parkernes vedkommende et bud på nul euro. Det blev godtaget.



Det betyder med andre ord, at parkerne som noget helt nyt bliver opført helt uden offentlig støtte.



- Nulbuddet er et gennembrud for havvinds omkostningseffektivitet.



- Det viser teknologiens massive globale vækstpotentiale som en hjørnesten i den rentable omlægning til grøn energi, siger Samuel Leupold, der er administrerende direktør for Dong Energys vindenergidivision.



Når det kan lade sig gøre at opføre parkerne helt uden støtte, skyldes det for det første, at udbuddet ikke omfatter etablering til elnettet.



For det andet har Dong indregnet, at man i 2024 vil have adgang til større og bedre turbiner, som vil give projekterne en endnu lavere omkostningsgrad, end man ser nu.



Lige nu driver Dong havmølleparker i tysk farvand med en samlet kapacitet på 902 megawatt.



Samtidig er en ny stor havmøllepark - Borkum Riffgrund 2 - under opførelse. Når den efter planen er færdig i 2019, kan energikoncernen føje yderligere 450 megawatt til porteføljen.



Totalt har Dongs havmølleparker en kapacitet på 3600 megawatt, mens man har projekter for yderligere 3800 megawatt i ordrebogen.



