SAS: Yderst sjældent med United-lignende situationer på flyene

Det sker "yderst sjældent", at SAS ikke kan finde frivillige passagerer til at forlade overfyldte fly. Det fortæller pressemedarbejder Tonje Sund fra SAS til avisen Svenska Dagbladet oven på sagen om amerikanske United Airlines' håndtering af en lignende sag.



I det hele taget er det sjældent, at SAS-flyene bliver overbookede, fordi selskabet har solgt for mange billetter eller af andre grunde har brug for pladsen, oplyser Tonje Sund til avisen.



- Det er yderst sjældent, at det sker, men det kan hænde, siger Tonje Sund.



Når det sker, er SAS' politik, at de senest indcheckede passager må vige pladsen, med undtagelse af personer med særlige behov.



- Men det er yderst sjældent, at man ikke finder en løsning med passagererne, siger pressemedarbejderen til Svenska Dagbladet.



Også Norwegian melder over for avisen, at det er "ekstremt sjældent" med overbookinger, og at flyselskabet aldrig har oplevet en situation lignende United Airlines'.



Det amerikanske flyselskab blev udsat for massiv kritik, efter at det søndag brugte vold til at fjerne en passager fra et overfyldt fly, da det ikke lykkedes at finde nogle til at gå frivilligt fra borde. Video af episoden spredte sig hurtigt på internettet og via medierne.



Aktien i United Continental Holding, der ejer United Airlines, faldt 1,1 pct. tirsdag, men den ligger til at stige med omtrent det samme i onsdagens formarked.



/ritzau/FINANS