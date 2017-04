Københavns Lufthavne: Påskens ryk gav et faldende passagertal i marts

Relateret indhold Artikler

Københavns Lufthavne (KBHL) havde en oplevelse af de sjældne i marts, hvor passagertallet faldt sammenlignet med samme måned året før.



Der var dog tale om et ganske marginalt fald - på 4367 passagerer, eller 0,2 pct. - til samlet 2.279.244 passagerer, der passerede gennem lufthavnen i Kastrup i årets tredje måned.



Men forklaringen på tilbagefaldet ligger også lige for, hvis man spørger KBHL's administrerende direktør, Thomas Woldbye.



- Årsagen til faldet på 0,2 pct. i antallet af passagerer er, at påsken i år falder i april og ikke i marts som sidste år. Og det kan mærkes på månedens trafiktal, siger direktøren i en meddelelse.



Indenrigstrafikken fortsatte desuden med at udvikle sig positivt i marts, hvor den gik frem med 5,9 pct. Ser man over de første tre måneder af 2017, er den samlede trafik da også gået frem - med 2,3 pct. til godt 6,2 mio. passagerer.



Den mest populære rute var i marts - som tilfældet altid er det i Københavns Lufthavn - London, mens Oslo overhalede Stockholm og tog andenpladsen i marts.



KBHL driver desuden også lufthavnen i Roskilde.



/ritzau/FINANS