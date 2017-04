Relateret indhold Artikler

GN Groups finansdirektør, Marcus Desimoni, er i en undersøgelse foretaget af magasinet Institutional Investor valgt som den bedste finansdirektør i den europæiske medicinal- og medtech-sektor.



Den samlede undersøgelse blev gennemført i 31 forskellige sektorer, hvor 1622 større investorer og 971 analytikere kunne stemme.



GN's tyske finansdirektør blev valgt foran schweiziske Straumann Holdings Peter Hackel og høreapparatkonkurrenten Sonovas Hartwig Grevener.



I kategorien for bedste invester relations-kontakt vandt GN Store Nords Peter Justesen desuden foran Fabian Hildebrand fra Straumann Holding og Pamela Antay fra luxembourgske Eurofins Scientific.



I kategorien for det bedste investor relations-program blev GN Group valgt ind som nummer to efter Straumann Holding, mens rivalen Sonova satte sig på tredjepladsen.



Den bedste analytikerdag - eller kapitalmarkedsdag - stod Sonova til gengæld for, viser undersøgelsen, mens danske William Demant Holding blev valgt ind på andenpladsen, og britiske Spire Healthcare endte på tredjepladsen.



Endelig kan GN Group og Straumann Holding - på en delt førsteplads i den kategori - prale af at have den bedste hjemmeside ifølge undersøgelsen fra Institutional Investor. Sonova fulgte efter i den kategori.



/ritzau/FINANS