Mærsk genvinder kortvarigt titlen som ejer af verdens største skib

Der står igen Maersk Line langs siden af verdens største containerskib.



Tirsdag blev skibet Madrid Maersk leveret fra DSME-værftet til A.P. Møller-Mærsks rederi, Maersk Line, og det har ifølge analysehuset Alphaliner en kapacitet på 20.568 tyvefodscontainere (teu), hvilket gør det til det største containerskib på verdenshavene.



Madrid Maersk er det første af 11 skibe, som kaldes den "nye Triple E"-serie.



Den første Triple E-serie, som også blev bygget på DSME-værftet i Sydkorea, var også på lanceringstidspunktet i 2013 verdens største med en kapacitet på over 18.000 teu.



Maersk Line bekræfter over for Ritzau Finans, at skibet er modtaget, og at det indtræder i rederiets rutenetværk mellem Asien og Europa i slutningen af april. Skibets rekordhøje kapacitet er Maersk Line dog ikke villig til at bekræfte på nuværende tidspunkt.



Den nye serie har omtrent samme længde og bredde som de første Triple E-skibe, godt 400 meter gange 60 meter, men kan flytte 12 pct. flere containere på grund af et dybere skrog, mindre motorer og en fremrykket kommandobro.



Madrid Maersk overtager titlen som verdens største fra skibet MOL Triumph, der blev søsat i marts som det første med en kapacitet på mere end 20.000 teu - helt præcist 20.179 teu.



Der er dog ikke lang tid, før rekorden skifter hænder, da skibet OOCL Hong Kong er på vej fra Samsung-værftet med en ventet kapacitet på 21.100 teu.



/ritzau/FINANS