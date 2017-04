Vestas-formand: Svenske investorer sagde nej - nu ærgrer de sig

Relateret indhold Artikler

Vestas-formand Bert Nordberg har længe gået med et uopfyldt ønske om at få en langsigtet storaktionær ind i Vestas' ejerkreds med en post på 15-20 pct.



Det har formanden sagt gentagne gange siden sin tiltrædelse i bestyrelsen i 2012, og han gentager ønsket i et interview med svenske Dagens Industri onsdag.



Som noget nyt afslører han dog, at flere svenske spillere har haft muligheden, men har takket nej.



- Det ville være trygt med en ankerinvestor, som man kan diskutere tiårsperspektiver med, men så skal det være en industriel investor, som er langsigtet. En sådan investor findes ikke i Danmark, og dem som findes i Sverige var ikke interesserede, da jeg havde brug for penge, og det var billigt at investere.



- I dag er det dyrt, og de ærgrer sig bittert, siger Bert Nordberg til Dagens Industri uden at afsløre, hvilke potentielle investorer der var tale om.



Bert Nordberg gentager ønsket om en storinvestor, da den fragmenterede ejerkreds - hvor ingen ejer mere end 5 pct. af aktierne - er "en tung byrde" på formandens skuldre.



/ritzau/FINANS