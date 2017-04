Handelsbankens formand afviser mistanke om bestikkelse

Relateret indhold Artikler

En af svensk erhvervslivs spidser, bestyrelsesformand for Handelsbanken Pär Boman, har været til forhør hos den svenske anklagemyndighed på grund af mistanke om bestikkelse. Hovedpersonen afviser mistanken som "helt grundløs".



Det skriver han i en pressemeddelelse tirsdag aften. Mistanken handler om Bomans deltagelse i jagter arrangeret af skovselskabet Holmen.



"Jeg var i min tid som administrerende direktør for Handelsbanken indbudt til Holmens jagter uden for Norrköping af bankens viceformand Fredrik Lundberg. Da jagterne var arrangeret af et eksternt selskab, rådførte jeg mig blandt andet med bankens daværende bestyrelsesformand, Hans Larsson, inden jeg accepterede. Min deltagelse er således sket i fuldstændig åbenhed og med opdragsgivers udtrykkelige samtykke," skriver Pär Boman.



Han har siden også i sin tid som bestyrelsesformand for Handelsbanken deltaget i to jagter arrangeret af Holmen. De jagter har han selv betalt, oplyser han.



Pär Boman er også bestyrelsesformand for det børsnoterede skov- og papirselskab SCA og medlem af bestyrelsen for investeringsselskabet Industrivärlden.



