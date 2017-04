Novo-ejer vil donere milliarder til nye biotek-raketter

Den stenrige fond bag Novo Nordisk, nemlig Novo Nordisk Fonden, gør klar til at hælde milliarder af kroner ud over det danske biotekmiljø for at få ekstra blus under kolberne.Det skriver finans.dk Donationen er stadig kun på planlægningsstadiet, men fondens direktør Birgitte Nauntofte bekræfter, at der er noget under opsejling."Vores bevæggrund er, at initiativet skal gavne hele Danmark og være med til at skabe flere virksomheder og arbejdspladser inden for life-science. Målet er samtidig at opnå teknologiske gennembrud, der kan føre til udvikling af nye behandlingsmetoder, produkter og løsninger til gavn for mennesker og samfundet," skriver Birgitte Nauntofte i en mail til finans.dk.Ifølge netmediet går planerne på at skabe én stor bygning i forbindelse med en af de store forskningsinstitutioner, hvor der blandt andet skal være plads til et science academy og en inkubator, hvor forskning bliver tryllet om til patenter og i sidste ende levedygtige forretninger.