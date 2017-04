OB-selskab fordobler minus i forhold til året før

Selskabet bag superligaklubben OB, Odense Sport & Event, kom ud af 2016 med et større underskud end året før.



Helt præcist lød underskuddet for 2016 på 12 millioner kroner efter skat mod et minus på 6,6 millioner kroner i 2015.



Det skriver Fyens Stiftstidende.



Ifølge administrerende direktør i Odense Sport & Event, Ole Bang Nielsen, har det dog hjulpet på regnskabstallene, at man har slanket hele organisationen.



"Samlet set gav året ikke den regnskabsmæssige fremgang, vi havde ønsket. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men hvis vi ser på, hvad der har præget året, er vi stadig fortrøstningsfulde og optimistiske," siger Ole Bang Nielsen.



Nettoomsætningen i selskabet er faldet fra 210 millioner kroner i 2015 til 186 millioner i fjor.



Regnskabet viser ikke tal for OB specifikt, men omkring fodboldklubben mærker man blandt andet, at der er kommet færre tv-penge ind på grund af dårligere præstationer på banen.



"Økonomisk har resultaterne medført lavere indtægter fra tv, men det opvejes næsten af fornuftige indtægter fra transfer og øvrige spillerrelaterede poster," siger sportsdirektør Jesper Hansen.



I selskabet ser man positivt på den økonomiske fremtid i OB.



"Alt i alt er vi tættere på balance i fodboldafdelingen, end vi har været længe," siger Ole Bang Nielsen.



OB deltager i øjeblikket i nedrykningsspillet i Alka Superligaen, hvor klubben er placeret på andenpladsen i pulje 1.



/ritzau/