Endomondo fyrer hver tredje ansatte i Danmark

En af de helt store danske iværksættersuccesser, Endomondo, kører nu en skarp sparekniv ned gennem forretningen. 14 ud af 45 ansatte i Danmark bliver fyret.Det skriver finans.dk Endomondo - en løbe-app, som blev stiftet i 2007 af tre McKinsey-konsulenter - blev solgt til den amerikanske sportstøjsgigant Under Armour for to år siden for 575 mio. kr. Men fyringerne kommer ikke som led i en krise, understreger Endomondo."Siden vi blev købt for to år siden, har Under Armour alignet organisationen. Det betyder, at man kan spare nogle penge ved at centralisere funktioner som marketing, HR og finans, så vi ikke laver det samme i København, Amsterdam og Baltimore. Der er ikke noget odiøst i denne runde – man er nødt til at høste de effektiviseringsmuligheder, der er," siger Morten Keldebæk, general manager for Endomondo, mens stifteren Mette Lykke er på barsel, til finans.dk.