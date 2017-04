I takt med, at flere og flere danskere leaser deres bil frem for at købe den, kører der flere og flere leasingbiler rundt uden at betale dansk registreringsafgift. Det skriver Finans.dk.



Årsagen bag er lidt teknisk: Leasingfirmaer har ret til at få tilbagebetalt registreringsafgiften, hvis leasingbilen i en teknisk beregning har tabt mindre værdi end forventet af Skat, når aftalen ophører efter eksempelvis 12 måneder.



Det er ofte tilfældet, da leasingfirmaer høster store indkøbsrabatter, påpeger Allan Skytte Christensen, forbrugerøkonom i bilisternes interesseorganisation, FDM.



"Selv ved en alder på et år vil selskabernes indkøbspriser for mange biler være lavere end udbudspriserne for tilsvarende brugte biler, fordi leasingselskaberne køber bilerne billigt ind," siger han til Finans.dk.



Skat bekræfter metoden, men har ikke noget overblik over antallet af afgiftsfrie leasingbiler. Der kan også være andre årsager til, at registreringsafgiften refunderes, lyder en del af forklaringen.



I 2012 refunderede Skat i alt otte millioner kroner til leasingfirmaerne. I 2016 var det beløb steget til 203 millioner kroner fordelt på 17.002 leasingbiler.



På Christiansborg vil flere politikere lukke det, der betegnes som et skattehul.



Hos Dansk Folkeparti kræver skatteordfører Dennis Flydtkjær, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) tager affære.



"Det er uholdbart, at der kører biler rundt, som i princippet ikke betaler afgift. Det er hverken smart for statskassen eller for folk, der køber deres bil i stedet for at lease," siger ordføreren til Finans.dk.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren for Finans.dk.



Men partifællen og skatteordfører Louise Schack Elholm understreger, at intentionen ikke er, at man skal kunne undgå registreringsafgiften.



/ritzau/