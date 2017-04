Lauritzen Fonden, der ejer tørlastrederiet J. Lauritzen, har fået nok af rederiets kreditorer, og nu vil fonden selv betale et lån på omkring en halv mia. norske kr. tilbage til obligationsejerne. Det skriver branchemediet Søfart.



Lånet forfalder til oktober, og til den tid vil fonden betale hele lånet tilbage på vegne af rederiet. Udmeldingen kommer som konsekvens af, at de norske kreditorer forkastede en finansieringsplan for rederiet.



Med håndsrækningen, der er den seneste i en række af hjælpepakker til det pressede rederi, opfylder J. Lauritzen kravene i en gældsaftale, som er indgået med rederiets banker, skriver Søfart.



"Den nye aftale vil styrke vores finanser betragteligt og nedbringe vores omkostninger til gæld," siger Mads Peter Zacho, administrerende direktør i tørlastrederiet, ifølge Søfart.



