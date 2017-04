Vestas med i stort favoritfelt til saudiarabisk vindudbygning

Vestas er et blandt mange velkendte navne, der er med i kampen om en vindudbygning i Saudi-Arabien på 400 megawatt.



Myndigheden bag landets første budrunde, The Renewable Energy Project Development Office, har løftet sløret for navnene på 24 selskaber, som er kvalificeret til at tage del i programmet.



Heriblandt altså Vestas, der blandt de andre vindmølleproducenter får følgeskab af Enercon, Goldwind, Siemens-Gamesa og GE. I feltet af projektudviklere er der i industrien velkendte navne som EDF, Enel, Gamesa Energia og Marubeni.



Det skriver Wind Power Monthly.



Den saudiske energiminister, Khalid al-Falih, beskriver markedets respons for "overvældende positiv", hvilket han mener demonstrerer markedets tillid til landets potentiale for vedvarende energi og investeringsmiljøet.



Næste skridt er, at der i næste uge vil blive annonceret en såkaldt "request for proposals", hvor kredsen af kvalificerede skal komme med deres bud på vindudbygningen på 400 megawatt ved Midyan i Tabuk-provinsen.



Det projekt udgør første fase af landes såkaldte National Renewable Energy Programme, som rummer et mål om en udbygning på i alt 9,5 gigawatt sol- og vindenergi frem mod 2023.



