Det økonomiske trængte borerigselskab Seadrill retter sig tirsdag på børsen i Oslo efter offentliggørelsen af nye kontrakter med Conocophillips vedrørende to borerigge.



Seadrill, der ligesom Maersk Drilling udlejer boreskibe og borerigge, har underskrevet tiårige kontrakter for jack-up-riggene West Elara og West Linus i Ekofisk-området i Nordsøen. De nye kontrakter ventes at udmønte sig i en samlet omsætning i perioden på 1,4 mia. dollar, opgjort eksklusive eventuelle præstationsafhængige bonusser.



Som led i aftalen reduceres dagsraten dog også for en eksisterende kontrakt på West Linus, hvilket koster samlet 58 mio. dollar, oplyser Seadrill i en meddelelse.



På Oslo-børsen stiger Seadrill med lige over 20 pct. til 7,94 norske kr., men generelt har det været en skidt forretning at ligge i den norske borerigaktie i 2017. Ved indgangen af året kostede Seadrill således lige under 30 norske kr., og den er altså faldet med næsten tre fjerdedele siden da.



Årsagen er store økonomiske vanskeligheder. I sidste uge advarede Seadrill direkte aktionærerne om, at de risikerer tab på deres aktier som led i en restrukturering, der vil blive arbejdet videre med i de kommende måneder.



- Uden at der er indgået nogle aftaler, regner vi i øjeblikket med - baseret på tilbagemeldinger fra interessenter og investorer, der skal komme med nye penge - at restruktureringen vil kræve en nedskrivning eller konvertering af vores obligationer, såvel som nedskrivninger, tab eller væsentlig udvanding for vores andre interessenter, skrev Seadrill.



/ritzau/FINANS