Kinesisk mejerigigant i kollaps med milliardgæld

Det milliardstore kinesiske mejeri Huishan Dairy er i opløsning efter, hvad der ligner en skandale af enorme dimensioner. Senest har selskabets kreditorer begæret selskabet konkurs.



Det skriver flere medier, deriblandt Financial Times.



Problemerne begyndte for alvor sidst i marts, hvor selskabets aktier faldt med 90 pct. på en dag. Det fjernede omtrent 30 mia. kr. af markedsværdien.



Aktien blev suspenderet, og kort efter fortalte selskabet, at finansdirektøren, der er gift med formanden, var forsvundet. Og at man var forsinket i betalinger til sine kreditorer.



Senere har fire af selskabets bestyrelsesmedlemmer opsagt deres hverv med undskyldninger som mangel på tid og et behov for at fokusere på andre forretninger, skriver Financial Times.



I begyndelsen af april indgav Huishan Dairy en anmeldelse om en savnet person til myndighederne i forsøg på at finde den forsvundne finansdirektør.



Selskabet oplyste ifølge CNN Money, at man ikke har haft kontakt til finansdirektøren siden 21. marts - flere dage før aktien kollapsede.



Mandag aften lokal tid blev ondt så værre for selskabet, de en gruppe banker med HSBC i spidsen fortalte, at man nu officielt anser Huishan for at være gået bankerot.



Selskabet har ikke afdraget på gæld for samlet 200 mio. dollar, svarende til 1,4 mia. kr.



Derudover er aktiver i Kina for over en halv milliard danske kroner blevet fastfrosset af myndighederne på vegne af andre kreditorer.



Huishan blev allerede i december anklaget for at have fiflet med sine regnskaber og for at være alt for gældsat.



Bag anklagerne stod kapitalfonden Muddy Waters, der har specialiseret sig i at spekulere i kursfald. Huishan Dairy afviste anklagerne blankt.



/ritzau/