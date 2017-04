NKT Cables forventer i 2017 en omsætning i markedspriser på 1,4 mia. euro samt et operationelt EBITDA på omkring 140 mio. euro. Det fremgår af en opdatering af kabelproducentens forventninger efter opkøbet af ABB HV Cables.



Tidligere forventede selskabet en operationel EBITDA-margin på omkring 9,5 pct., svarende til omkring 70 mio. euro, men den er hævet som følge af opkøbet. Til gengæld består den underliggende forudsætning om en organisk vækst på 0-5 pct. for den resterende del af NKT Cables.



"Sammensætningen af den nye, konsoliderede projektportefølje og timingen af gennemførelsen af opkøbet betyder, at indtjeningen i 1. kvartal 2017 forventes at blive markant lavere end de efterfølgende tre kvartaler," skriver NKT i meddelelsen.



Selskabet forventer årlige synergieffekter fra opkøbet på omkring 30 mio. euro fra udgangen af 2018, mens synergieffekterne i 2017 ventes at være begrænsede. Omkostningerne til integrationen af ABB HV Cables forventes at blive omkring 35-40 mio. euro, og vil blive bogført i 2017 og starten af 2018.



Forventningerne for NKT Holdings to andre forretningsben, NKT Photonics og Nilfisk, er uændrede.



/ritzau/FINANS