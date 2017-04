Vindmøllegigant vil bygge nyt testanlæg i Aalborg

Relateret indhold Artikler

Nordjyllands største industrivirksomhed er på vej til at blive endnu større.



Siemens Wind Power vil bygge et nyt testanlæg for vindmøllevinger i tilknytning til det eksisterende testanlæg i Aalborg Øst.



Det oplyser DR P4 Nordjylland.



En god nyhed, mener fagforbundet 3F, selv om de fleste ansatte i et sådant center formentlig vil være teknikere og ingeniører - ikke 3F'ere.



"For udvikling og produktion hænger sammen. Det går hånd i hånd at udvikle vinger og udvikle arbejdspladser," siger formand for Industrigruppen 3F i Aalborg, Benny Vinther.



Endnu er der kun sluppet få oplysninger ud om Aalborg-udvidelsen fra den dansk-tyske vindmøllegigant, som i sidste uge fusionerede med den spanske vindmølleproducent Gamesa.



Men vindmøllefabrikken har skrevet til Aalborg Kommune om hjælp til udvidelsen, som skal etableres ved industriområdet i Aalborgs østhavn, hvor Siemens i forvejen har fabrik.



"Det er ganske normalt, at der er en forhåndsdialog mellem os som kommune og en virksomhed, der ønsker at udvide," siger sagsbehandler Finn Andersen, til DR P4 Nordjylland.



Han har endnu ikke modtaget en konkret projektbeskrivelse.



Der er ifølge 3F omkring 2100 ansatte på vindmøllefabrikken p.t., hvilket gør den til Nordjyllands største private industrivirksomhed.



Aalborg Kommune holder 25. april møde med Siemens om projektet.