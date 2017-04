Flyselskab i mediestorm efter voldsom passagerudsmidning

For anden gang på få uger er USA's fjerdestørste flyselskab, United Airlines, kommet under markant kritik.



Denne gang efter en voldsom udsmidning af en passager, der nægtede at opgive sit sæde til noget af selskabets eget personale.



Det skriver flere medier, herunder Bloomberg News.



"Det er en foruroligende episode for alle os her på United. Jeg undskylder for at måtte flytte disse kunder. Vi arbejder nu hurtigt for sammen med politiet at finde ud af, hvad der er sket, skrev administrerende direktør for selskabet, Oscar Munoz, på Twitter natten til tirsdag dansk tid.



Der er dog rigeligt videomateriale og mundtlige beretninger om, hvad der skete.



En læge, der skulle mod Louisville i delstaten Kentucky, blev af flyselskabet bedt om at opgive sin plads på flyet. Det nægtede han, hvilket fik selskabet til at ringe til lufthavnspolitiet.



Politibetjentene rev ham med magt ud ad sædet og slog ham muligvis bevidstløs.



Video viser tydeligt, hvordan passageren bevidstløs bliver trukket opad midtergangen foran dusinvis af måbende og vrede passagerer.



Vreden er ikke mindst udløst af, at lægen havde et helt gyldigt sæde på flyet. Men som flyselskaber verden over havde United solgt flere pladser, end der var på flyet. Det kaldes overbooking.



Det gør selskaber, da der statistisk set er en vis andel passagerer, der ikke dukker op. Men så kan selskabet fylde flyene helt op alligevel.



Hvis alle dukker op, eller som i dette tilfælde, at selskabet får brug for pladserne til eget personale, så må nogle opgive deres plads. Det plejer at udløse en erstatning.



Ifølge Bloomberg skete det 40.600 gange for USA's seks største flyselskaber.



Nyhedsbureauet skriver også, at lægen, der med magt blev smidt af flyet, ikke har udsigt til erstatning, da flyselskaber har meget vidde rammer for, hvordan passagerer kan behandles.



På sociale medier vælter det dog ned med kritik over selskabet.



"Med kundetabet efter dette her vil ingen af jeres fly blive overbooket igen," noterer brugeren Allen Pearson sig på Twitter.



/ritzau/