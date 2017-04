Berenberg: Sænker anbefaling og kursmål af Tryg-aktien

Relateret indhold Artikler

Analytikerne hos Berenberg sænker anbefalingen af aktien i Tryg til "hold" fra tidligere "køb". Kursmålet er samtidig reduceret med 5 kr. til 136 kr., skriver finanshuset i et notat tirsdag morgen.



"Vi har fortsat tillid til Trygs evne til at fortsætte med at levere attraktive afkast og kan lide nogle af de initiativer, selskabet implementerer. Men vi tror, at det vil tage tid, før disse initiativer bærer frugt i indtjeningen, og vi venter, at faldende reservefrigørelser vil udgøre en modvind for indtjeningsvæksten på kort sigt," begrunder Berenberg.



Trygs aktie faldt mandag 0,4 pct. til 126,50 kr.



/ritzau/FINANS