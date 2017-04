Nye retssager kan udløse kæmpebøder til Uber

Relateret indhold Artikler

Selv om Uber er på vej ud af Danmark, er de danske myndigheder ikke færdige med selskabet og dets chauffører.



Anklagemyndigheden planlægger fem nye prøvesager rettet mod chaufførerne, som kan bane vej for en kæmpebøde til selskabet Uber for medvirken til piratkørsel.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



"Anklagemyndigheden kan oplyse, at det sidste punktum ikke nødvendigvis er sat. Det betyder, at der også vil kunne komme andre sager mod Uber," skriver anklagemyndigheden i en mail til Finans.



Tal fra Skat viser, at 2233 danske Uber-chauffører i 2014 og 2015 samlet kørte 506.546 ture.



Opgørelsen over turene har Skat fra de hollandske skattemyndigheder, som har fået opgørelsen fra Uber selv, der er selskabsregistreret i landet.



Anklagemyndigheden går efter at få skattelisterne godkendt af retten, så man alene på baggrund af disse oplysninger kan rejse tiltale mod chaufførerne for piratkørsel.



Bliver chaufførerne dømt, kan man derefter rejse tiltale mod Uber for medvirken til piratkørsel.



"Københavns Politi har tidligere meldt ud, at man vil indbringe fem prøvesager for retten mod chauffører ud fra Skats liste for at få rettens vurdering, men yderligere kan vi ikke sige," oplyser Vibeke Thorkil-Jensen, advokaturchef i anklagemyndigheden ved Københavns Politi, til Finans.



Tidligere domme mod Ubers chauffører er en konsekvens af, at chaufførerne er blevet taget på fersk gerning, mens de kørte for selskabet.



På den baggrund var Uber tidligere tiltalt for medvirken til piratkørsel og skulle have været i retten i slutningen af april.



Men kort efter nyheden for nylig om, at selskabet lukker i Danmark, valgte Uber i al ubemærkethed at betale en bøde på 10.000 kroner for hver af de tre ture, som to Uber-chauffører sidste år blev dømt for i Østre Landsret.



/ritzau/