Lyset skinner igen på Louis Poulsen

For ti år siden gav Louis Poulsen, der laver danske designerlamper, et dundrende underskud. Et italiensk ejerskab hjalp ikke meget.



Men i 2014 købte kapitalfonden Polaris Louis Poulsen, og nu er der sket noget.



I 2016 omsatte den danske forretning for 499 millioner kroner og fik et resultat på 33 millioner kroner.



Hele Louis Poulsen omsatte for 750 millioner kroner sidste år og fordoblede overskuddet.



"Vi har medvind, fordi det går bedre i verden. Og så overtog vi lidt en rå diamant," siger administrerende direktør Christian Engsted, der blev sat ind af Polaris i begyndelsen af 2015.



