Det Kongelige Teater henter ny operachef fra London

Det Kongelige Teater får briten John Fulljames som ny operachef. Han er på nuværende tidspunkt souschef ved The Royal Opera House i London, hvor han har arbejdet sammen med blandt andre danske Kasper Holten, der har en fortid som netop operachef i København.



John Fulljames tiltræder stillingen på Det Kongelige Teater 20. august.



- Jeg er meget begejstret for at blive en del af Det Kongelige Teater.



- Jeg vil bygge videre på Operaens flotte internationale omdømme og håber, jeg kan medvirke til, at vi sammen kan nå ud til endnu flere publikummer, siger John Fulljames i en pressemeddelelse.



Den 42-årige brite har siden 2011 været ansat som souschef på The Royal Opera House i London. Han har tidligere været kunstnerisk leder af The Opera Group, som nu hedder Mahogany Opera Group.



Det Kongelige Teater har lagt vægt på hans lange ledelseserfaring inden for kunst og kultur samt hans høje faglighed inden for opera.



- Jeg er simpelt hen så glad for, at det lykkedes at indgå en aftale med John Fulljames. Han er lyttende, fagligt stærk og med en klar vision for, hvad han vil med operaen som kunstart.



- De erfaringer, han har som instruktør og leder fra både sit eget kompagni og fra The Royal Opera House, ser jeg meget frem til at få bragt i spil hos os, siger teaterchef Morten Hesseldahl fra Det Kongelige Teater.



Tyskfødte Sven Müller, der har været operachef siden 2012, opsagde i januar sin stilling og stopper ved udgangen af juni. Han havde ellers i 2015 fået forlænget sin ansættelse med yderligere fire år.



I januar begrundede han sin opsigelse med, at han søgte nye udfordringer.



Teatret har gennem årene skullet slanke økonomien. Det har ifølge Sven Müller også spillet ind, da det stiller særlige krav til kreativiteten for at få økonomi og ambitioner til at mødes.



/ritzau/