Volkswagen står med 288.000 ubrugelige snydebiler i USA

Den enorme bilfabrikant Volkswagen, VW, står med et i bogstaveligste forstand stort problem i USA.



Selskabet har indvilliget i at købe op mod 500.000 dieselbiler tilbage fra kunderne. Og det har kunderne taget til sig.



Bilerne er en del af den store dieselskandale, hvor VW har installeret snydeprogrammer i sine biler for at få dem til at virke mere miljøvenlige, end de er.



Under den milliardstore erstatning, VW har indgået i USA, skal de tilbyde kunderne at købe de solgte biler tilbage.



Det har 288.000 kunder valgt at gøre indtil nu ifølge Bloomberg.



VW må dog ikke sælge bilerne igen, før snydeprogrammerne er fjernet, og bilerne lever op til reglerne. Men det kan tage lang tid, da der endnu ingen løsning er fundet for mange af modellerne.



- Spørgsmålet er, hvor lang tid det vil tage, inden VW siger: Vi giver op, siger Dave Sullivan fra konsulentfirmaet AutoPacific til Bloomberg News om VW's opgave.



Ifølge mediet opmagasinerer VW for nuværende bilerne, hvor de kan komme til det.



Det har ført til, at tusinder og atter tusinder VW-biler står parkeret ved eksempelvis det nedlagte kæmpestadion Silver Dome ved Detroit, havnen i Baltimore og en nedlagt luftbase i Californien.



Bloomberg skriver, at omkring 15.000 VW-ejere kontakter deres lokale forhandler hver uge for at sælge deres biler tilbage til VW.



For at løse opgaven har VW hyret mere end 1300 specialister ind for at tage sig af de mange tilbagekøb.



Ifølge aftalen med den amerikanske stat skal VW reparere eller tilbagekøbe mindst 85 procent af alle de fusk-ramte biler inden midten af 2019.



For hver procentpoint under de 85 procent skal selskabet betale 85 millioner dollar i straf.



- Programmet er en vigtig del af VW's indsats for at rette op på forholdet til vores kunder og genopbygge tilliden til os i USA.



- Det er et hidtil uset stort program, som vi har dedikeret markante ressourcer til, siger talskvinde for VW Jeannine Ginivan til Bloomberg.



