Det nyfusionerede kinesiske containerrederi Cosco Shipping melder om sorte tal på bundlinjen i første kvartal, og det blev taget godt imod på børsen i Kina mandag.



Cosco Shipping har i en meddelelse til fondsbørsen fortalt, at første kvartal af 2017 vil give et overskud omkring 260 mio. yuan (265 mio. kr.), efter at der ellers var et underskud på 4,5 mia. yuan (4,6 mia. kr.) i samme kvartal af 2016, skriver mediet Seatrade.



Cosco Shippings aktie steg 4,2 pct. mandag til 6,27 yuan - tæt på det højeste i et år.



Rederiet er en sammenlægning af to primært statsejede rederier, Cosco Container og China Shipping (CSCL), som sidste år fandt sammen for at spare sig til bedre resultater.



Det er både synergieffekter fra fusionen og bedre markedsforhold, der har sikret overskuddet, da der har været en "mild bedring" i containerfragtmarkedet, skriver rederiet ifølge Seatrade.



Således steg de gennemsnitlige kontraktrater på fragt ud af Kina med 12,5 pct. ifølge CCFI-indekset, mens de mere volatile spotrater i SCFI-indekset steg hele 64 pct. på årsbasis i årets første tre måneder.



Første kvartal var det eneste af årets fire i 2016, der gav overskud for Maersk Line. Det A.P. Møller-Mærsk-ejede rederi tjente 16 mio. dollar (112 mio. kr.) på driften (EBIT) og lidt over det dobbelte på bundlinjen efter en skatteindtægt i kvartalet, mens hele året gav et driftsunderskud på godt 400 mio. dollar (2,8 mia. kr.).



/ritzau/FINANS