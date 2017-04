Danske Bank: WDH kan kan have ramt en "home run" med Oticon Opn

Relateret indhold Artikler

William Demant får et par rosende kommentarer fra Danske Bank efter sidste uges amerikanske høreapparatmesse, Audiology Now i Indianapolis.



Selskabet kan have ramt en "home run" med sit topprodukt inden for høreapparater Iticon Opn, vurderer banken.



- Dette års konference var spændende, da mange nye teknologier er i udvikling. Vi forlod konferencen med endnu større tro på, at William Demant har ramt en "home run" med Oticon Opn, skriver Danske Bank i et notat mandag.



Banken tilføjer dertil, at første halvår 2017 står til at blive meget stærkt for selskabet.



På høreapparatmessen sagde William Demants administrerende direktør, Søren Nielsen, da også, at de positive tendenser for selskabet i slutningen af 2016 også er fortsat ind i 2017.



- Vi har fået en god start på året. Momentum fra slutningen af året er fortsat ind i det nye år, sagde han på William Demants præsentation på messen.



Han pegede i den forbindelse blandt andet på en fortsat god præstation fra Oticon Opn, der også var en klart medvirkende faktor til den gode afslutning på sidste år.



GN præsenterede på konferencen også sin nye Resound Linx 3D, hvor brugeren tilbydes en cloudbaseret løsning til at kunne tilpasse høreapparatet fra hjemmet i direkte kontakt med audiologen - kaldet remote fitting.



Den løsning betegner Danske Bank som "interessant", om end banken er usikker på, hvor meget markedsandel det vil tilføje for selskabet.



Aktien i William Demant topper mandag formiddag med en stigning på 1,7 pct. til 147,80 kr., mens GN-aktien ligger 0,1 pct. højere i 159,40 kr.



/ritzau/FINANS