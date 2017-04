Norsk milliardær satser på fiske-succes fra Billund

Investeringsselskabet Broodstock Capital, der har Norges fjerde rigeste person, Johan H. Andresen, som ankerinvestor, køber sig tungt ind i Billund Aquakulturservice.For et ukendt beløb overtager Broodstock 51 pct. af aktierne i virksomheden, der har 120 ansatte og en årlig omsætning på ca. 180 mio. kr. Billund Aquakulturservice udvikler landbaserede recirkuleringsanlæg til forskellige fiskearter."Vi ønsker at bidrage yderligere til selskabets imponerende præstationer gennem et partnerskab med de nuværende ejere, som vi finder vil være mest gavnligt for virksomhedens kunder," siger Simen Bjørnstad, partner i Broodstock Capital, i en pressemeddelelse. Stensgaard Holding beholder 49 pct. af Billund Aquakulturservice, og bestyrelsesformand Christian Sørensen fortsætter."Broodstock tilfører den kapital, der kræves for at kunne opfylde vores kunders behov. De er finansielle investorer med et langsigtet industrielt perspektiv og med særlig ekspertise indenfor vores forretningsområde, hvilket vil være til stor fordel for vores forretning. Jeg ser meget frem til det næste kapitel i vores virksomheds historie," siger Christian Sørensen i pressemeddelelsen.Ifølge den norske avis Dagens Næringsliv ejer Johan H. Andresens Ferd-koncern 40 pct. af Broodstock Capital og er investor i investeringsselskabet. Planen er at investere 1 mia. norske kr. i sømad over de tre til fem år.