Canadisk finanshus skærer en hundredlap af kursmålet på Pandora

Det er de seneste år været langt imellem nyhederne om, at finanshuse har skåret deres kursmål for aktien i Pandora.



En sjælden en af slagsen kommer mandag, idet canadiske RBC Capital Markets har valgt at sænke kursmålet for aktien med 100 kr. til 900 kr.



Canadierne er dog fortsat positive og anbefaler "outperform" for smykkevirksomhedens aktie.



Igennem de seneste år har analytikerne ellers haft for vane løbende at hæve kursmålet for aktien, i takt med at smykkeselskabets omsætning og indtjening kravlede i vejret.



På det seneste har aktien imidlertid haft det svært, efter at der er skabt usikkerhed om det fremtidige vækstniveau for selskabet. Blandt andet som følge af tegn på træghed i salget på det amerikanske marked.



Pandora er den aktie, der med et fald i 2017 på knap 20 pct. har klaret sig dårligst blandt aktierne i det danske C20 Cap-indeks.



/ritzau/FINANS