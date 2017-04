Novo Nordisks nye prismodel i USA modtager kritik

Relateret indhold Artikler

I USA raser priskrigen på insulin. Prispresset har fået Novo Nordisk til at tænke i nye baner, hvor selskabet nu vil betales efter, hvor godt produkterne virker for patienterne. En amerikansk medicinindkøber frygter, at Novo Nordisks værdibaserede kontrakter bliver alt for besværlige.



Det skriver Berlingske Business.



Novo Nordisk har stået på mål for anklager om prisfusk, dårlig moral og flere sagsanlæg. Hvis den danske medicinalkæmpe skal genvinde troværdighed og tillid, må den ifølge tidligere USA-direktør Jakob Riis udvikle en ny og mere bæredygtig prismodel, hvor Novo bliver betalt efter, hvor godt selskabets midler virker.



Hos den store amerikanske medicinindkøber Express Scripts vækker initiativet ikke begejstring.



"Vi har den type diskussioner med alle - inklusive Novo. Vi er bestemt interesserede i værdibaserede kontrakter, men jeg vil bare ikke have, at øgede administrative omkostninger, der er forbundet med den type kontrakter, kommer til at æde en mulig besparelse," siger Steve Miller, der er medicinsk direktør i Express Scripts, til Berlingske Business.



Direktøren peger blandt andet på medicinalselskabet Merck, der tidligere har indgået en lignende resultatkontrakt med et amerikansk forsikringsselskab om diabetesmidlet Januvia. Historien endte ikke succesfuldt, hvilket ifølge Steve Miller skyldes de mange omkostninger til administration, der i sidste ende åd besparelserne og skabte konflikt.



