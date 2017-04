H&M vil gøre alt sit tøj bæredygtigt

Relateret indhold Artikler

Går du ind i en H&M-butik om tre år, vil alle bomuldsvarer være fremstillet af økologisk eller genanvendt bomuld eller af det, som man i branchen kalder "better cotton". Og når der er gået ti år mere, skal alle materialer være bæredygtige. Sådan lyder det i en omfattende strategi, som den svenske tøjkoncern netop har præsenteret.



Det skriver Politiken mandag.



"Vi er opmærksomme på den udfordring, som tøjindustrien står med. Derfor har vi en vision om at blive 100 procent cirkulære i vores produktion, og allerede i 2030 skal alle de materialer, vi bruger, være bæredygtige og genanvendelige," siger Cecilia Brannsten, som er ekspert i materialer og recycling hos H&M, til Politiken.



Med cirkulær produktion mener H&M, at hele produktionskæden skal tænke ind, hvordan råvaren kan blive brugt igen. Designeren skal vælge de rette materialer i produktionen, der også skal være bæredygtig og sikre tøj lang holdbarhed. Desuden skal processen være energieffektiv og sikre så lavt et forbrug af vand og kemikalier som muligt.



"Vi er nødt til at se det i et længere perspektiv. Hvis man ikke investerer nu, risikerer man, at firmaet ikke findes om ti år. De firmaer, der ikke griber ind nu, begår en stor fejltagelse," siger Cecilia Brannsten til Politiken.



Allerede i dag er H&M verdens største aftager af "better cotton", som er en type bomuld, der belaster Jorden og de mennesker, der arbejder med bomuld, mindre end konventionel bomuld. Og man skal ikke spørge meget til bæredygtighed blandt forskere og interesseorganisationer i og omkring tøjbranchen, før H&M's navn dukker op. For det batter, når en kæmpe koncern beslutter at gøre noget ved sine fodaftryk på miljøet.



En af de argeste kritikere af tøjbranchens overproduktion er Greenpeace. Men også her anerkender man indsatsen fra H&M.



"H&M gør det godt, når det handler om at fjerne farlige kemikalier fra produktionen helt fra leverandører og underleverandører," skriver Kirsten Brodde, som er projektleder på Greenpeace-kampagnen "Detox my fashion", i en mail til Politiken.



Men H&M's vision om at redde miljøet med cirkulær produktion er urealistisk, mener Greenpeace.



"Mange modemærker vil gerne skabe et "buzz" om cirkulær økonomi. Men de lever af overforbrug og laver tøj af syntetiske stoffer, som de skaber stadig billigere køb-og-smid-ud-produkter af. De varer er umulige at genbruge, og så kan man ikke 'lukke cirklen'," skriver Kirsten Brodde til Politiken og peger på, at mange af de nye materialer er af typen, der forurener spildevandet og dermed hav og fisk med mikroplastik.